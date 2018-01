Vanno a sbattere con il bob contro un traliccio: 2 giovanissimi in ospedale

Due ragazzi sono stati condotti all'ospedale di borgo Trento nel pomeriggio di domenica, in seguito ad un incidente sulla neve.

Stando alle prime informazioni, un 12enne e un 14enne a bordo di un bob, sono andati a sbattere contro un traliccio della seggiovia a Branchetto di Bosco Chiesanuova intorno alle 16.

In loro soccorso sono arrivati l'ambulanza e l'elicottero del 118, che li ha trasportati al Polo Confortini in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.