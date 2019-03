Sbaglia manovra e con il carico del camion sventra il muro di un edificio

Una manovra sbagliata ha spaventato non poco gli abitanti di una palazzina di Porto San Pancrazio e i titolari della gelateria Cioccomenta, a Verona, nel tardo pomeriggio di lunedì. Un mezzo pesante che stava trasportando dei ferri utili a comporre i binari ferroviari, intorno alle 17.30, all'incrocio tra via Muro Lungo e via Galilei, avrebbe svoltato a destra in direzione del piazzale dello scalo ferroviario: a quel punto il carico avrebbe colpito lo spigolo del palazzo, sventrandolo.

Accortosi di essere rimasto bloccato, l'autista sarebbe sceso e, una volta accortosi del danno, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Polizia municipale, che hanno dichiarato inagibile la palazzina dove vivono due famiglie, oltre ad essere presenti due attività: nella giornata di martedì sarà effettuato un sopralluogo per verificare che lavori debbano essere fatti per far tornare agibile l'edificio, mentre per l'autista sarebbe scattata la sanzione.