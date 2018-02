Sauna per liberi amanti a Verona affiliata del CONI: quando il sesso si fa sport

Sta facendo molto parlare in queste ore la vicenda legata al Nexus Naturist Club, un locale veronese situato in strada La Rizza, di fatto un luogo di ritrovo per coppie di scambisti e single, dotato di spazi sauna descritti come molto ampi e confortevoli.

I toni della presentazione fornita sulla pagina web del locale sono piuttosto espliciti circa il suo carattere "trasgressivo": «Un luogo di ritrovo per coppie, singoli, singole che intendono incontrarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze sulla sessualità, nel libero comportamento, sentimento, modo di essere tra persone con i medesimi gusti, tendenze ed espressione della libertà del sesso libero di compiacimento reciproco, il tutto in modo non mercenario».

La pietra dello scandalo

Da dove dunque proverrebbe lo scandalo? Il problema starebbe nel fatto che il suddetto Nexus Club (che nel nome evoca non sappiamo quanto consapevolmente un meraviglioso romanzo di Henry Miller), sarebbe affiliato al CONI, vale a dire il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, o meglio sarebbe affiliato all'ente di promozione sportiva Opes, riconosciuto dal CONI e affiliandosi al quale, come si legge dal sito web di Opes, «si otterrà il certificato necessario per l’obbligatoria iscrizione al registro del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)».

In sostanza la sauna di scambisti sarebbe affiliata al CONI per il tramite di OpesItalia che, dunque tra le varie attività sportive di cui si farebbe promotore, sembrerebbe "colpevolmente" annoverare così anche il sesso...Qualcuno potrebbe domandarsi "e che c'è di male?", altri invece si sono chiesti se questo non potesse essere un problema. In particolare, il quotidiano L'Arena, che originariamente ha lanciato la notizia, ha provato a chiedere spiegazioni in merito direttamente al presidente di Opes Verona Alessandro Boggian, il quale ha spiegato:

«So che è imbarazzante, ma è vero. Quel locale è affiliato Opes».

Il fatto è che l'affiliazione sarebbe stata fatta a livello nazionale, secondo quanto ha spiegato il presidente di Opes Verona, e dunque la sezione scaligera nulla potrebbe fare per venire meno a tale accordo e il Nexus Club «se lo devono tenere».

Dallo sport al "benessere"

Ora, facendo un po' la tara di tutte le pruderie del caso, vi è però un'ultima cosa da aggiungere per provare a capire, o almeno a ipotizzare, come si sia arrivati a questa situazione: andando a scrutare un po' meglio nella pagina web di Opes Italia dedicata ai "Settori e Discipline" che l'ente si propone di promuovere, sorpresa delle sorprese, ve n'è una che riporta l'enigmatica dicitura "Benessere".

Provando ad approfondire ancora, si scoprirà che tra le varie attività della sezione "Benessere" è possibile trovare una marea di altre diciture che paiono davvero ben poco aver a che fare con lo "Sport", come ad esempio la "floriterapia" (i cosiddetti Fiori di Bach), la "pranoterapia" (il "prana" è un concetto religioso di derivazione induista), l'aura soma (terapia che unisce le energie curative dei colori, delle piante, dei cristalli etc.), ma anche un generico "settore operatori benessere" dove è ben facile venga ricompresa anche un'attività come quella della "sauna".

Se a questo aggiungiamo che Opes Italia promuove pure le più svariate tipologie di "massaggi" e persino l'"aromaterapia", ben si comprende come il centro sauna Nexus Naturist Club abbia potuto finire tra gli affiliati. Certo qualcuno continuerà a porre l'attenzione più che sulla parola "sauna", sul fatto che sia una sauna per "naturisti" o addirittura per "coppie scambiste" o "single fedifraghi", e in fondo resta difficile provare seriamente a sostenere che il "sesso sia uno sport", ma sul fatto che il sesso possa avere un qualche beneficio sul "benessere" umano, ecco, almeno il dubbio è forse lecito porselo...