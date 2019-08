Appicca il fuoco e minaccia barista con un coltello: è lo stesso uomo di piazza Bra

Dopo aver scatenato il panico in piazza Bra aggirandosi con un grosso coltello in pieno centro a Verona, il cittadino italiano classe 1972 fermato ieri dalla locale e poi portato in caserma per il fotosegnalamento dai carabinieri, successivamente nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto, sarebbe tornato di nuovo in azione. Secondo fonti della questura di Verona, infatti, l'uomo 47enne sarebbe stato sorpreso in zona via Leoni da un dipendente di un bar, verso l'una di notte, mentre sarebbe stato intento ad appiccare il fuoco ad una maglietta, poi appesa alla transenna di un cantiere.

Il lavoratore del bar, secondo quanto riferiscono i poliziotti, si sarebbe avvicinato all'uomo per dissuaderlo dal proseguire nell'insolita iniziativa. A quel punto, in tutta risposta, l'uomo già fermato nel pomeriggio in possesso di un machete mentre circolava in Bra, avrebbe estratto nuovamente un altro coltello, minacciando il barista, per poi allontanarsi. Una volta spento il fuoco, il dipendente del bar avrebbe quindi segnalato l'episodio telefonando alla questura.

Le volanti della polizia, giunte in breve tempo sul posto, sono repentinamente riuscite a rintracciare l'uomo nella zona tra Stradone San Fermo e via Leoni. Gli agenti, dopo averlo fermato, riferiscono di averlo denunciato per "minaccia aggravata" e "danneggiamento per incendio". I poliziotti, inoltre, spiegano di averlo trovato in possesso di due coltelli, entrambi poi sequestrati. A carico del 47enne, il quale non avrebbe particolari precedenti alle spalle (fatto salvo l'altro episodio pomeridiano), il questore ha emesso un "foglio di via" dalla città di Verona, essendo che il cittadino fermato risulterebbe essere residente in Sardegna.