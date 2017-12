Santo Stefano rallentato sulla A22 a causa del traffico intenso nel veronese

Si prevede che le giornate peggiori per il traffico sulla A22 saranno a gennaio, ma anche in questo Santo Stefano gli automobilisti hanno trovato traffico inteso e quindi dei rallentamenti sull'Autostrada del Brennero. In mattinata, i tratti più rallentati rispetto alla norma sono stati quelli tra Rovereto e Affi in direzione Sud e tra Verona e Ala in direzione Nord.