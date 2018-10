Appena aperta e già attrezzata. Ora Santa Lucia ha la sua area cani

Da oggi, 4 ottobre, anche il quartiere di Santa Lucia ha la sua area cani. Si trova in via Torricelli, a fianco della pista ciclopedonale, è completamente recintata e dotata di cancello e già attrezzata per ospitare gli amici a quattro zampe e i loro padroni.

Molto ampia, circa 2 mila 500 metri quadrati, la nuova area cani dispone infatti di fontanella, panchine e qualche albero di recente piantumazione, in attesa delle nuove piante che arriveranno il 21 novembre in occasione della festa degli alberi.

Erano 10 anni che la Circoscrizione quarta chiedeva un’area dedicata ai cani. L’amministrazione comunale, in pochi mesi, ha dato una risposta ai cittadini, ottenendo in concessione dalle Ferrovie l’area di via Torricelli che, prima della bonifica da parte di Amia, si trovava in stato di degrado e abbandono.

Ad inaugurare l’area, con l’apertura ufficiale del cancello e l’ingresso di una decina di cani sguinzagliati, è stato l’assessore ai Giardini Marco Padovani, insieme al consigliere delegato alla Tutela degli animali Laura Bocchi, al presidente della 4ª Circoscrizione Carlo Badalini e al vicepresidente di Amia Alberto Padovani. Presenti anche il consigliere comunale Paolo Rossi e per la Circoscrizione Barbara Guadagnini.

“Un intervento doveroso, in una zona della città davvero carente di spazi riservati ai cani – ha detto l’assessore Padovani -. Abbiamo fatto il più in fretta possibile, per permettere ai cittadini di usufruire della nuova area prima dell’arrivo di temperature più rigide. La volontà è quella di soddisfare, nel contempo, sia le esigenze dei cani, sia quelle dei padroni, che possono trascorrere un sano momento all'aria aperta, coltivando incontri e amicizie”.

“Dopo 10 anni di attesa e richieste, finalmente anche il quartiere di Santa Lucia può disporre di questo importante servizio per i cittadini. Nei prossimi mesi l’area sarà ulteriormente abbellita e attrezzata”, ha detto il presidente Badalini, ricordando l’appuntamento del 21 novembre quando, in occasione della giornata nazionale degli alberi, i bambini delle scuole elementari parteciperanno alla piantumazione di nuovi alberi.

“Il regolamento comunale prevede che nelle aree pubbliche i cani siano portati al guinzaglio – aggiunge il consigliere Bocchi -, motivo in più per dotare tutto il territorio di aree dedicate. L’amministrazione è molto impegnata su questo fronte e, più in generale, sulla tutela degli animali. Lo dimostra il premio nazionale 'Animali in città 2018', promosso da Legambiente e assegnato proprio ieri al Comune di Verona per i risultati positivi raggiunti in tema di tutela degli animali. Tra le motivazioni del premio, anche il primato nazionale di Verona per il rapporto tra gli abitanti e il numero di aree cani presenti sul territorio”.