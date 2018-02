Sant'Ambrogio di Valpolicella. I ladri svaligiano la casa di Milo Manara

I ladri non risparmiano proprio nessuno, neppure un noto disegnatore come Milo Manara.

Come riporta Tg Verona, alcuni malviventi avrebbero fatto "visita" alla casa del grande fumettista italiano situata a Sant'Ambrogio di Valpolicella, che verrebbe utilizzata dalla figlia, mentre marito e moglie ci trascorrerebbero solamente l'estate.

La banda avrebbe forzato la porta d'ingresso in pieno giorno e si sarebbe appropriata di soldi e gioielli, mentre fortunatamente sono rimaste al loro posto le bozze di Manara presenti nell'appartamento.