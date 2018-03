Cade da cavallo a Sant'Ambrogio di Valpolicella, in codice giallo in ospedale

L'elicottero e un'ambulanza del 118 di Verona sono dovuti partire ieri pomeriggio, 8 marzo, poco prima delle 16.30 per soccorrere una persona ferita a Sant'Ambrogio di Valpolicella, in località Sotto Ceo. La persona soccorsa era caduta da cavallo e le sue condizioni sono sembrate gravi in un primo momento. Fortunatamente, gli accertamenti hanno delinato un quadro per il paziente meno preoccupante, ma è stato comunque necessario il ricovero in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.