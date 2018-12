Cronaca Sanguinetto / Via Fabio Filzi

Sanguinetto, cade tronco di un albero. Uomo colpito e portato in ospedale

Il fatto è avvenuto in via Filzi, in località Venera. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento a Verona con l'elicottero del 118