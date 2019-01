Sanguinetto, operai rompono tubo del gas. Per ore sospesa la fornitura

Una squadra dei vigili del fuoco di Verona è stata impegnata questa mattina, 15 gennaio, intorno alle 9 per garantire la sicurezza a Sanguinetto in seguito ad una fuga di gas.

La fuga è stata causata dalla rottura di un tubo provocata inavvertitamente dagli operai all'opera in via Dietro Castello per la posa della fibra ottica. Il guasto è stato gestito dagli operatori dell'azienda del gas che hanno dovuto interrompere momentaneamente la fornitura.

Disagi per decine le famiglie che questa mattina sono rimaste senza riscaldamento.