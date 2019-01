Rientra da un'escursione sul Baldo, ma scivola in un tratto ghiacciato

Verso le 14 di oggi, 13 gennaio, la centrale operativa del 118 ha allertato il soccorso alpino di Verona per un escursionista caduto su un tratto ghiacciato della strada che dal Rifugio Chierego porta in località Due Pozze, località verso cui stava rientrando.

Due squadre del soccorso alpino sono partite in fuoristrada da Rivoli e da Verona.

L'infortunato è un 48enne di Mantova, iniziali S.M., e ha riportato un probabile trauma al piede. È stato stabilizzato e caricato sulla jeep, per essere poi accompagnato all'ambulanza in attesa al bivio con la strada provinciale all'altezza di Prada.