A San Valentino, la Polizia di Stato è vicina alle donne vittime di violenza

Se ti ricatta, non è amore. Se minaccia te o i tuoi figli, non è amore. Se ti isola, umilia, offende, non è amore. Se ti perseguita con mail e sms ossessivi, non è amore. Se ti prende con violenza quando non vuoi, non è amore. Se ti chiede "l'ultimo appuntamento", non è amore. Se ti uccide, non è amore.