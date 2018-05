San Pietro in Cariano, scomparsa donna di 82 anni. Figli lanciano un appello

Franca è una donna di San Pietro in Cariano di 82 anni, è alta circa 1 metro e 60 centimetri, ha i capelli bianchi e potrebbe indossare dei pantaloni neri e un maglione rosso. Da ieri, 21 maggio, i figli non hanno più notizie di lei e per questo hanno lanciato un appello tramite L'Arena per ritrovarla. "Se qualcuno l'avesse vista, segnali subito dove si trova direttamente a me, telefonandomi al 331-3252827, o chiamando il 112", ha detto il figlio Francesco, con cui Franca vive.