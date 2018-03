Inaugurato parco intitolato agli uomini delle scorte di Falcone e Borsellino

È stato inaugurato ieri, 17 marzo, il parco dedicato agli uomini delle scorte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel quartiere di Borgo della Vittoria, a San Martino Buon Albergo.

All'evento sono intervenuti il delegato del prefetto Michele Pozzi, il procuratore della Repubblica del tribunale di Verona Angela Barbaglio, il questore Ivana Petricca, il funzionario della questura Luciano Iaccarino, il direttore della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda Giampaolo Trevisi, il tenente della guardia di finanza di Soave Alberto Saggio e il presidente della Provincia Antonio Pastorello.

Il primo cittadino sanmartinese Franco De Santi ha ringraziato le autorità, le associazioni presenti, il sindaco dei ragazzi Federico Brunelli e Maurizio Ruzzenenti, del progetto "Carcere 663. Acta non Verba", che con la sua collaborazione ha permesso l'organizzazione dell’evento. "Inauguriamo oggi questo parco affinchè il sacrificio degli uomini dello Stato nella lotta alla mafia e nella difesa della legalità sia sempre vivo, anche nelle future generazioni", ha spiegato De Santi.

Il procuratore Barbaglio ha sottolineato: "Di queste persone mi ha sempre colpito il senso del dovere, ma soprattutto la coerenza e la volontà di fare la cosa giusta. Questo è il messaggio che arriva alla mente al cuore di tutti noi e l'insegnamento che possiamo trarre dal loro sacrificio".

Durante la cerimonia di inaugurazione i ragazzi delle suola media Berto Barbarani hanno letto i messaggi fatte pervenire al Comune da Rita Borsellino, Maria Falcone, sorelle dei giudici, e di Michele Dicillo, fratello dell’agente Rocco Dicillo. "Il parco ha un altissimo valore non solo di ricordo, ma di esempio per tutta la cittadinanza. Auguro soprattutto ai giovani di trarre coraggio dall'esempio di vita e dei valori per cui ha vissuto ognuna delle scorte a cui il parco è dedicato", ha scritto Maria Falcone, mentre Rita Borsellino ha evidenziato: "Gesti come il vostro, come il nostro, (lo sento un po’ anche mio) sono quei simboli che rappresentano il passaggio di testimone verso le generazioni future, consegnando il sacrificio di quei martiri all'eterno". Michele Dicillo ha commentato: "È difficile oggi avere fiducia nelle istituzioni, ma quando un Comune come quello di San Martino Buon Albergo intraprende simili nobili iniziative, onorando i caduti nell'adempimento del loro dovere, ci si rende conto che esistono eccezioni in cui credere".

Gallery