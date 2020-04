Furti in hotel e negozio chiusi per l'emergenza sanitaria: 37enne denunciato

Approfittando delle chiusure causate dall'emergenza sanitaria tuttora in corso, avrebbe messo a segno un paio di colpi ai danni di un hotel e di un negozio di abbigliamento situati nella zona commerciale di San Martino Buon Albergo, ma alla fine è finito comunque in manette.

I proprietari infatti, dopo essersi recati per un controllo periodico nei rispettivi esercizi commerciali, hanno trovato le porte aperte e l'ammanco di numerosi oggetti. Hanno quindi sporto denuncia presso i carabinieri della stazione di San Martino, che visionando i filmati di videosorveglianza, hanno riconosciuto il possibile autore dei furti. È scattata dunque la perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare a casa del 37enne, nato in Svizzera e con precedenti per reati contro il patrimonio, tutta la refurtiva consistente in un televisore, bottiglie di vino, alcolici e capi di abbigliamento. Per lui dunque è scattata la denuncia per furto e ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.