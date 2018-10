Aveva 800 grammi di cocaina e marijuana in casa, arrestato 70enne

Una lunga attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri veronesi ha portato ieri, 16 ottobre, all'arresto di un uomo e al sequestro di 800 grammi di sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana. L'arrestato, iniziali G.P., è un uomo del '48 ed è circa dal 1972 che porta avanti la sua attività di spaccio, tra un arresto e l'altro. L'operazione è stata presentata questa mattina dal comandante dei carabinieri di Verona Stefano Caneschi e dal comandante dei carabinieri di San Martino Buon Albergo Gianfranco Truddaiu.

L'arresto è arrivato al termine di un'attività di controllo su G.P.. L'uomo è sospettato di essere il rifornitore di gran parte degli spacciatori dell'est veronese. Il 70enne, ieri, si aggirava attorna ad un bar di San Martino Buon Albergo, completamente estraneo all'attività di spaccio di G.P.. I carabinieri hanno fatto scattare un controllo. L'uomo è stato trovato in possesso di 70 dosi di cocaina, perfettamente confezionate e pronte per essere spacciate. Oltre allo stupefacente, l'uomo aveva con sé anche 8mila euro, denaro sequestrato perché ritenuto un guadagno dell'attività illecità

G.P. è senza residenza, ma i carabinieri gli hanno trovato addosso anche le chiavi di un'abitazione che l'uomo utilizzava come covo. La casa è stata trovata dai carabinieri a circa 30 chilometri da San Martino Buon Albergo e al suo interno sono stati trovati circa 70 grammi di marijuana e oltre 700 grammi di cocaina. La cocaina in parte era stata già confezionata e in parte era ancora da tagliare.

Dopo il sequestro, G.P. è stato arrestato e portato al carcere di Montorio.

(Parte degli stupefacenti e del denaro sequestrati dai carabinieri)

