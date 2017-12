Aggredisce la titolare di night club e poi i carabinieri. Arrestato a Natale

I carabinieri di San Martino Buon Albergo hanno tratto in arresto, nella notte di Natale, un rumeno classe '90, con precedenti di polizia, che poco prima aveva aggredito la titolare di un night club.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, alla vista dei militari ha provato a scagliarvisi contro, venendo immediatamente bloccato e tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

La direttissima ha convalidato l'arresto. Termini a difesa per febbraio 2018 e obbligo di firma per tre volte a settimana alla stazione dei carabinieri di San Martino Buon Albergo.