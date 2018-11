Quattro auto bloccate in un sottopassaggio allagato, tutti tratti in salvo

Professionalità e rapidità di intervento sono state fondamentali oggi, 5 novembre, per i carabinieri intervenuti al sottopassaggio della Transpolesana a San Giovanni Lupatoto. L'intervento è stato descritto dagli stessi militari intervenuti in questa mattinata caratterizzata dal maltempo.

L'appuntato scelto Gabriele Bordonali alle 6.57 ha ricevuto la chiamata alla centrale operativa da parte di un cittadino rimasto bloccato con l'auto nel sottopasso allagato dopo la galleria. L'uomo era molto agitato perché la pioggia continuava a scendere e quindi il livello dell'acqua saliva. La prima raccomandazione dell'appuntato Bordonali rivolta all'automobilista è stata quella di non muoversi e di non aprire le portiere della macchina. Nel frattempo il militare aveva già avvisato il pronto intervento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona, i vigili del fuoco, la polizia locale e il soccorso stradale. Il loro intervento però è stato reso difficoltoso dalla colonna di veicoli che rendeva impossibile raggiungere l'auto bloccata in breve tempo seguento il senso di marcia della SS 434. I militari sono dovuti quindi entrare in superstrada da Zevio e hanno percorso un tratto di Transpolesana contromano per raggiungere l'auto dell'uomo che aveva chiesto aiuto. Nel frattempo, poi, altri tre veicoli sono finiti nello stesso tratto allagato di sottopassaggio e anche gli occupanti di questi mezzi avevano bisogno di aiuto.

È stato il carabiniere Rudy De Monte, giunto insieme al collega Antonio Quaranta, a raggiungere a piedi l'auto bloccata. De Monte si è appoggiato sul guardrail e sulla vettura per parlare con l'uomo e per tranquillizzarlo. Sono stati rassicurati poi anche gli altri automobilisti bloccati, tra cui due donne. Tutti sono stati salvati tratti in salvo grazie all'aiuto dei vigili del fuoco e dei loro mezzi.



(Da sinistra: Antonio Quaranta, Rudy De Monte e Gabriele Bordonali)