Cocaina nell'armadio della camera, arrestato pusher di San Giovanni Lupatoto

Custodiva più di 140 grammi di cocaina nell'armadio della camera da letto, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e 3.500 euro, suddivisi in banconote da 50. Per questo, un 31enne albanese residente a San Giovanni Lupatoto è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le iniziali del nome dell'uomo sono G.D..

La cattura dello spacciatore è avvenuta nel pomeriggio di martedì 22 ottobre, durante un appostamento degli agenti della Squadra Mobile della polizia di Verona. L'attività di indagine ha condotto i poliziotti della sezione antidroga a casa dell'uomo, dove secondo gli investigatori il pusher nascondeva lo stupefacente.

La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di circa 145 grammi di cocaina, suddivisi in sei dosi. Trovati, inoltre: un bilancino di precisione, della sostanza da taglio e una bella somma di denaro, che probabilmente il 31enne aveva guadagnato attraverso l'attività di spaccio. G.D. era già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti ed è stato arrestato e condotto presso in carcere a Montorio. Stamattina, l'arresto è stato convalidato e per l'uomo è stata disposta la custodia in carcere.