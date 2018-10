San Giovanni Lupatoto, 40enne senza vita in casa. Disposta l'autopsia

Potrebbe essere morto per overdose, per cause naturali o per altro il 40enne veronese trovato senza vita in casa a San Giovanni Lupatoto.

Venerdì scorso, 26 ottobre, i familiari della vittima si sono allarmati perché per un'intera giornata l'uomo non aveva risposto al cellulare. Sono stati così allertati i carabinieri, i quali si sono presentati all'appartamento del 40enne insieme ai vigili del fuoco. Sono stati i pompieri a forzare l'ingresso e così è stato possibile rinvenire il cadavere del veronese in salotto. Sul suo corpo nessun segno di violenza, ma nell'abitazione è stato trovato dello stupefacente. Per stabile la causa del decesso, come riportato da TgVerona, è stata disposta l'autopsia.