San Giovanni Lupatoto, scoperto con gli ori nel borsello. Arrestato truffatore

Collaborazione dei cittadini e intuito dei carabinieri sono riusciti ancora una volta a bloccare un malfattore nel veronese.

Tutto è cominciato ieri, 27 giugno, intorno all'ora di pranzo quando al 112 giunge la chiamata di una donna di 70 anni che vive a San Giovanni Lupatoto, in zona via Taranto. La signora riferisce ai militari di avere da poco ricevuto la telefonata di uno sconosciuto. L'uomo le aveva detto che il figlio era stato protagonista di un incidente e che aveva bisogno dei soldi per pagare l'avvocato. La donna non ha abboccato all'amo del truffatore e ha messo giù la telefonata. Subito dopo però ha anche avvisato i carabinieri, che hanno così potuto mettere in atto rapidamente un servizio di controllo per le strade di San Giovanni Lupatoto con dei militari in divisa e altri in borghese.

Dopo la segnalazione della cittadina, è partita così l'operazione dei militari che con grande intuito sono riusciti a scorgere un ragazzo ben vestito e con un borsello vicino a piazza Umberto I. Il giovane, classe '95, di Napoli era salito il giorno prima dal capoluogo campano e aveva con sé il biglietto con cui sarebbe tornato quella sera stessa. Il ragazzo non aveva delle motivazioni valide per giustificare la sua presenza a San Giovanni Lupatoto e così i militari hanno approfondito il controllo, scoprendo nel borsello del truffatore 500 grammi di oro. La donna di 70 anni dunque non era caduta nella truffa, ma un altro cittadino sì, e i carabinieri sono stati abili nel farsi dire dal truffatore il nome della vittima e la via in cui abitava. Si trattava di una donna di 88 anni che aveva creduto alla storia dell'incidente stradale del figlio e aveva aperto la porta di casa al giovane napoletano, consegnandogli tutti gli ori che aveva in cassaforte. Il giovane non è scappato, probabilmente perché il suo complice al telefono stava tentando nuove truffe. Truffe che non è stato possibile consumare perché il giovane è stato arrestato e portato in carcere a Montorio.

Gli ori recuperati dai carabinieri sono stati immediatamente riconsegnati alla signora, la quale è stata trovata in casa con la nuora visibilmente turbata perché si era resa conto di essere stata truffata. La donna però non ha dovuto avvisare le forze dell'ordine per la denuncia, perché per fortuna i carabinieri erano già riusciti ad arrestare il compevole e a recuperare i preziosi.