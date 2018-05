San Giovanni Lupatoto, anziano finisce in un fossato con lo scooterino

Gli uomini del Suem 118 di Verona e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel pomeriggio di oggi, 9 maggio, intorno alle 17 per soccorrere un anziano finito in un fossato a San Giovanni Lupatoto. L'uomo si trovava in via Pace Paquara e si stava muovendo con uno scooterino elettrico, uno di quelli che aiutano gli anziani o i disabili negli spostamenti in autonomia. Non si tratta di veicoli che possono raggiungere grandi velocità, ma possono lo stesso essere pericolosi in caso di dislivelli ai bordi delle strade. L'anziano è infatti andato fuori dalla sede stradale, finendo in un fossato. Le sue condizioni non sono apparse gravi e, mentre i sanitari lo controllavano, i pompieri hanno recuperato il mezzo.