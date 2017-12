Borgo dei Borghi 2018. San Giorgio di Valpolicella va in onda su Rai Tre

Sarà San Giorgio, piccola e affascinante frazione del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in provincia di Verona, a rappresentare il Veneto nel concorso indetto dalla trasmissione televisiva Kilimangiaro per eleggere il “Borgo dei Borghi” 2018.

La presentazione dei borghi partecipanti all’edizione 2018, uno per ogni regione della penisola, è già cominciata e sarà San Giorgio il protagonista dell’ultima puntata dell’anno, in onda su Rai Tre domenica prossima, 31 dicembre, a partire dalle ore 15.30.

Sicuramente originale è l’altro nome con cui è conosciuto questo minuscolo centro, già da alcuni anni nell’elenco dei “Borghi più belli d’Italia”: Ingannapoltron. Il pittoresco toponimo viene popolarmente fatto derivare dall’ingannevole sensazione di arrivare facilmente all’altura sulla quale sorge il borgo, che invece, per essere raggiunta, richiede buone gambe e una certa dose di fiato. Da qui si gode di un bellissimo panorama che spazia dal lago di Garda a Verona, tra dolci pendii disseminati di olivi e alberi da frutto ma soprattutto di vigneti pregiati da cui si producono vini conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, come l’Amarone, il Valpolicella e il Recioto.

Cuore del borgo è la chiesa di San Giorgio, antichissima pieve longobardo-romanica, intorno alla quale si sviluppa il centro abitato con le sue case in pietra, contesto ideale per ospitare rievocazioni storiche, concerti, rassegne culturali e artistiche, eventi legati alla tradizione, alla lavorazione del marmo, alla coltura della vite.

“La scorsa edizione abbiamo conquistato con l’incantevole Arquà Petrarca il secondo gradino del podio – sottolinea l’assessore regionale al turismo, Federico Caner – e quest’anno il Veneto ripropone una candidatura forte, un luogo di grande suggestione, ricco di storia, di richiamo culturale, ambientale ed enogastronomico. Il mio invito ai veneti è come sempre quello di non limitarsi a fare il tifo per il nostro borgo, ma anche di votarlo e farlo votare. Un ‘in bocca al lupo’ a San Giorgio e all’amministrazione comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella, impegnata nella raccolta di consensi per il proprio gioiello storico e architettonico”.

Il vincitore verrà decretato attraverso una votazione che terrà tra il 25 febbraio e il 18 marzo 2018: in tale lasso di tempo sarà possibile votare San Giorgio accedendo al sito www.kilimangiaro.rai.it. Qui si aprirà una finestra con la scritta “vota” e dopo essersi registrati si potrà esprimere la propria preferenza, non più di una volta ogni 24 ore.