San Bonifacio. Divampa un incendio all'alba nella sede dell'Inps

I vigili del fuoco di Verona e Lonigo si sono messi al lavoro fin dalle prime ore di lunedì, per un incendio che ha coinvolto la sede INPS di San Bonifacio.

L'allarme è scattato intorno alle 6 nella sede ubicata all'interno del centro commerciale, che ha subito ingenti danni solo agli arredi senza coinvolgere la parte strutturale, mentre il fumo prodotto ha invaso i locali adiacenti.

I pompieri, ancora sul posto, stanno lavorando per evacuare il fumo e rendere agibili i locali per permettere l'apertura dei negozi.