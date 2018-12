San Bonifacio, minacce con un coltello e sassi contro un locale. Un arresto

Venerdì, 7 dicembre, alle prime ore del mattino, i carabinieri di San Giovanni Ilarione hanno arrestato un cittadino marocchino classe '84, iniziali E.C.F., per i reati di minaccia aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'uomo aveva precedenti di polizia ed era senza fissa dimora ed irregolare sul territorio italiano.

Tutto è iniziato a San Bonifacio intorno all'1.30, quando un gruppo di tre giovani marocchini, tra cui l'arrestato, ha cercato di entrare in un locale. I tre avevano però bevuto troppo e per questo il personale all'ingresso gli ha vietato l'accesso. I tre hanno così dato in escandescenza e hanno minacciato con un coltello a serramanico l'addetto del locale.

Chiamato il 112, gli uomini dell'Arma sono intervenuti immediatamente nonostante i tre si fossero già dileguati. I carabinieri stavano raccogliendo elementi utili al loro rintraccio, quando i tre sono riapparsi, dando inizio ad una sassaiola verso le vetrate del locale. Uno dei sassi ha inoltre colpito, seppur in maniera lieve, uno dei militari. I tre si sono nuovamente dati alla fuga e sono scattate le ricerche dei carabinieri.

Verso circa le 02.50, i militari hanno rintracciato nei pressi del locale E.C.F.. Questi ha reagito minacciando i carabinieri verbalmente ed ha dato il via ad una colluttazione, prima di essere immobilizzato e portato nella caserma dell'Arma di San Bonifacio. Nel corso della perquisizione personale, inoltre, è stato ritrovato un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri.

Dichiarato in arresto, lo straniero ha trascorso due notti nelle camere di sicurezza e stamattina, 9 gennaio, è stato accompagnato in tribunale a Verona. Convalidato l'arresto, il giudice ha concesso i termini a difesa disponendo la custodia in carcere del 34enne.