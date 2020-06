Trovato con il lampeggiante blu acceso su un'auto in sosta: denunciato dai carabinieri

Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 18 giugno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Bonifacio riferiscono di aver denunciato un uomo, un operaio 60enne incensurato, per "possesso di segni distintivi contraffatti". Il tutto sarebbe avvenuto in pieno centro nel Comune di San Bonifacio, in corso Venezia, dove i militari avrebbero inizialmente notato una vettura, parcheggiata nella zona pedonale, con all’interno un lampeggiante blu acceso.

I carabinieri, quindi, spiegano di essersi avvicinati con la massima accortezza al mezzo per verificare se si trattasse effettivamente di un mezzo delle forze di polizia. La curiosità investigativa era tanta, spiegano i militari dell'Arma, anche perché ipoteticamente a loro avviso avrebbe potuto trattarsi di uno di quei truffatori che, spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine, si adopera invece per compiere dei raggiri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il controllo però, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe infine fatto emergere un’altra realtà: a bordo del mezzo vi sarebbe infatti stato il proprietario che aveva accompagnato l’anziana madre a fare una visita medica. Nessuna risposta, tuttavia, sarebbe stata fornita ai militari dell'Arma in relazione alla contestazione del fatto che l'uomo non fosse una figura autorizzata ad utilizzare il lampeggiante. Il tutto è stato quindi posto sotto sequestro penale e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.