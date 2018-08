San Bonifacio, colpisce la vittima e le porta via una collanina in oro

L'autore di una rapina è stato scoperto ed arrestato dai carabinieri di San Bonifacio, che lo hanno portato nel carcere di Montorio.

All'alba di oggi, 11 agosto, i militari hanno rintracciato e tratto in arresto B.A., un cittadino marocchino 32enne, pluripregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, ricercato poiché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Verona su richiesta della procura, è scaturito a seguito delle indagini dei carabinieri in seguito ad una rapina subita, lo scorso 4 giugno, da un altro cittadino marocchino. In quella circostanza, il reo aveva preso alla sprovvista la vittima, colpendola con un violento pugno al volto e strappandole dal collo la collanina in oro, in piazza della Stazione.