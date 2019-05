Litiga con la compagna, lei chiede aiuto e lui aggredisce anche i carabinieri

Un veronese di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Bonifacio. L'uomo, le cui iniziali sono M.M., ha dei precedenti e in questo caso è stato accusato di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono dovuti entrare nell'abitazione del 38enne per sedare una lite tra lui e la sua compagna. A chiamare il 112 era stata la donna, che aveva chiesto aiuto.

Quando i carabinieri sono arrivati, si sono accorti che l'uomo era agitato, probabilmente a causa di un abuso di sostanze alcoliche e psicotrope. M.M. si è scagliato contro i militari, aggredendoli. A quel punto, gli uomini dell'Arma lo hanno immobilizzato e ammanettato.

L'uomo è stato poi accompagnato all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, a causa del suo stato di alterazione psicofisica. All'ospedale, anche i carabinieri sono stati medicati per le lievi contusioni riportate, giudicate guaribili in pochi giorni.

L'arresto è stato convalidato e per M.M. è stata disposta la misura dell'obbligo di firma.