Padre e figlio dispersi sul Baldo, salvati da vigili del fuoco e soccorso alpino

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un papà di 45 anni e del figlio di 9 anni, entrambi di nazionalità americana, dispersi sul versante del Monte Baldo che si affaccia verso il Lago di Garda.

Ieri, 29 giugno, padre e figlio, residenti a Washington ed ospitati a Lazise temporaneamente della sorella dell'uomo, erano usciti per una passeggiata sul Baldo. Sul far della sera, hanno perso l'ultima funivia per scendere a valle e così hanno iniziato a scendere a piedi. Cominciava però a calare il buio e così, stanchi e disorientati, i due hanno chiesto aiuto.

Verso le 21, sono partite squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Il 45enne non era riuscito ad attivare il gps e quindi per localizzare i due escursionisti è stata fondamentale la spiegazione del percorso seguito, fornita alla centrale operativa del 118.

I soccorritori hanno percorso un tratto di strada con i mezzi e poi a piedi fino a raggiungere la località Belvedere, dove hanno preso contatto con i dispersi. Padre e figlio, spaventati ed infreddoliti, sono stati accompagnati a valle ed affidati al personale sanitario per alcuni controlli. Poco dopo hanno potuto felicemente riabbracciare i familiari che li attendevano preoccupati.