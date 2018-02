Sciatore in arresto cardiaco, salvato dai volontari di Fissa Soccorso Sci

Domenica 4 febbraio, gli operatori di Fissa Soccorso Sci Alpino, associazione veronese che conta 150 volontari, in servizio sulle piste di Folgaria hanno salvato la vita ad un cinquantenne vittima di un arresto cardiaco sulle piste.

Un intervento complesso e delicato, nel quale la tempestività e la preparazione dei volontari hanno giocato un ruolo fondamentale. L'uomo è andato in arresto cardiaco per due volte, e per due volte è stato rianimato. Fondamentale l'impiego del nuovo defibrillatore, utilizzato per la prima volta, insieme alla nuova motoslitta consegnata solamente pochi giorni prima.

Mentre i volontari procedevano con la rianimazione, è volato sul posto l'elisoccorso del 118 che ha recuperato lo sciatore poi ricoverato in terapia intensiva all'ospedale S. Chiara di Trento.

