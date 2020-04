Cavallo cade in un fossato a Roncà: il salvataggio da parte dei vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 3 aprile, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti a Roncà in via Binelli per recuperare un cavallo caduto in un fossato. Dopo numerosi tentativi per far uscire il proprio animale da quella difficile situazione, avendo esaurito ogni possibilità il proprietario aveva infatti chiesto aiuto al 115.

Una squadra dal distaccamento di Caldiero e una dalla sede centrale di Verona, con l'autogru, si sono recate sul luogo percorrendo nell'ultima parte una strada bianca di campagna. Il cavallo, ormai stremato, è stato raggiunto ed imbragato mentre il suo padrone lo tranquillizzava.

Era ormai l'imbrunire quando è stato issato con la gru e portato al sicuro sul prato. Poco dopo il cavallo ha ripreso un po' le forze ed è ritornato felicemente verso casa, solo con qualche lieve escoriazione.