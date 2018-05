Saltata per lasciare una scritta sul tetto della funicolare: grave la 18enne precipitata

Una bravata. Un salto di un metro, un metro e mezzo, non andato come doveva andare. Sarebbe questa la causa della caduta avvenuta martedì sera che ha avuto come sfortunata protagonista una 18enne di Lavagno, C.P., ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di borgo Trento.

Secondo quanto ricostruito, C.P. si trovava a Castel San Pietro con una coppia amici, quando avrebbe deciso di saltare sul tetto della funicolare per aggiungere una scritta a quelle già presenti. Nonostante il parere contrario del ragazzo e della ragazza che erano con lei, con i quali era arrivata in auto, la giovane di Lavagno non avrebbe cambiato idea, saltando dal muretto di contenimento con base in cemento e atterrando sulla copertura, dalla quale però è scivolata forse a causa di una tegola rotta, precipitando di sotto per circa cinque o sei metri.

La caduta è avvenuta sotto gli occhi due turisti di passaggio che, tra le urla disperate dei due amici, hanno immediatamente allertato il 118, con il personale medico che ha prestato le prime cure alla ragazza prima di trasportarla d'urgenza al Polo Confortini, dove si trova ricoverata in pericolo di vita a causa di un grave trauma cranico.

Gli amici sono stati sentiti dai carabinieri di Verona intervenuti sul posto, confermando la tesi secondo la quale la giovane avrebbe perso l'equilibrio per raggiungere il tetto, con l'obiettivo di lasciare una traccia di sè.