Salme da Bergamo in arrivo al cimitero di Verona, Sboarina: «Vogliamo dare una mano»

«Devo andare al cimitero ad accogliere delle salme che arrivano dalla città di Bergamo», così il sindaco di Verona Federico Sboarina ha concluso il punto stampa odierno dedicato all'emergernza coronavirus. Sboarina ha spiegato: «Ho parlato con il sindaco di Bergamo (Giorgio Gori ndr) e con il comandante dei carabinieri di Bergamo e abbiamo dato la nostra disponibilità, e per questo devo anche ringraziare la nostra azienda Agec nell'andare incontro a queste esigenze».

Il sindaco scaligero ha quindi precisato che «Bergamo ha vissuto e sta vivendo tuttora una situazione molto, molto difficile e anche quando parliamo di numeri e corsette, poi rischiamo di dimenticarci che tutta questa emergenza è così grave e difficile da superare, proprio perché tante persone hanno pagato con la vita». Sboarina ha poi aggiunto: «Mi recherò al cimitero per un gesto che vuole essere non tanto e non solo simbolico, ma in rappresentanza di un'intera città, quella di Verona, che accoglie delle salme di un'altra città che è stata duramente colpita, perché a maggior ragione in momenti come questo non c'è una differenza tra veronesi, bergamaschi, bresciani, fiorentini o romani. Siamo tutti stati colpiti, - ha sottolineato ancora Sboarina - loro particolarmente e devo anche dire che nelle scorse settimane ho fatto spesso riferimento alla città di Bergamo, perché già si vedevano delle immagini che, come ho sempre detto, non voglio vedere nella mia città».

«Stiamo studiando un piano per accogliere le salme anche nei prossimi giorni, - ha quindi evidenziato il sindaco di Verona - perché da Bergamo ne hanno davvero bisogno e, compatibilmente con le nostre esigenze, vogliamo dare una mano, perché non vi è distinzione tra città o colore politico in questa fase e io voglio mostrare che Verona è assolutamente vicina agli amici di Bergamo, dove vi sono famiglie che nello stesso nucleo familiare hanno perso anche tre o quattro persone. Io penso che questo sia sufficiente per motivare tutti a fare quegli sforzi che stiamo chiedendo di fare».