Salizzole, lavoratori irregolari in un'azienda agricola. Imprenditore denunciato

È stata una settimana di servizi mirati nel settore dell'agricoltura quella che si stanno lasciando alle spalle i carabinieri veronesi.

In particolare, mercoledì 11 luglio, i militari di Bovolone e quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Verona hanno eseguito alcuni controlli in un'azienda agricola di Salizzole. Al termine della verifica, sono state riscontrate molteplici irregolarità e violazioni del testo unico sulla sicurezza del lavoro e sono quindi state elevate sanzioni amministrative e penali per un ammontare di circa 50mila euro.

Il titolare dell'azienda è stato poi denunciato a piede libero e l'attività imprenditoriale è stata temporaneamente sospesa. Tra le violazioni più gravi che hanno fatto scattare la maxisanzione, l'assunzione in nero di ben quattro lavoratori, i quali risultavano percepire una retribuzione inferiore rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali. Si è configurato quindi anche il reato di sfruttamento del lavoro.