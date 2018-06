Strappato all'incuria, nasce a Salionze un percorso storico e ciclopedonale

A Valeggio sul Mincio, nella frazione di Salionze, il tratto che corre lungo la vecchia linea ferroviaria Peschiera – Mantova torna a disposizione di cittadini e cicloturisti. Questo grazie a un intervento congiunto realizzato da Azienda Gardesana Servizi e dal Comune di Valeggio sul Mincio. All’inaugurazione del nuovo tratto di pista che si collega alla ciclopendonale che arriva a Mantova erano presenti Angelo Cresco, presidente di Azienda Gardesana Servizi, Angelo Tosoni sindaco di Valeggio, Carlo Alberto Voi direttore di AGS e Antonio Pastorello presidente della Provincia. Erano presenti inoltre Ivan De Beni sindaco di Bardolino, Filippo Gavazzoni vicesindaco di Peschiera, Giorgio Cappa sindaco di Monzambano, Francesco Bonfaini consigliere provinciale e Paolo Artelio presidente di Lago di Garda Veneto.

L’opera di recupero di una parte importante del territorio valeggiano nasce dalla necessità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria sulla condotta fognaria che colletta i reflui di Valeggio sul Mincio e li porta al depuratore di Peschiera. La condotta, infatti, segue prevalentemente il fiume Mincio e il tracciato della linea ferroviaria, non più utilizzata da decenni, che collegava il capoluogo virgiliano con il lago. Proprio per il suo inutilizzo, negli anni a ridosso della linea si è sviluppata una tale vegetazione spontanea da rendere inagibile, in alcuni punti, il transito dei mezzi di AGS necessario per la manutenzione della condotta. “AGS, quindi – ha spiegato Angelo Cresco, presidente di Azienda Gardesana Servizi – si è trovata nella necessità di realizzare una pista di accesso al collettore fognario in modo da poter eseguire gli interventi di manutenzione, attraverso il decespugliamento e la sistemazione dell’area circostante. I lavori sono stati eseguiti in accordo con l’Amministrazione comunale che poi ha finanziato la realizzazione della pista ciclopedonale, con manto naturale rullato e compattato, sopra la via di accesso approntata da AGS. Era stato il presidente Alberto Tomei a dare il via libera a questi lavori e oggi la sua bella intuizione si è concretizzata in una ulteriore risorsa a favore della salvaguardia dell’ambiente e del turismo”.

Grazie a questo intervento, oggi cittadini e turisti possono usufruire di un nuovo percorso, lungo complessivamente 1200 metri, che corre a fianco di Salionze, tra il centro abitato e il fiume Mincio.

“Abbiamo approfittato dell’intervento di AGS – ha sottolineato Angelo Tosoni, sindaco del Comune di Valeggio sul Mincio – per dotare il nostro territorio di una nuova passeggiata nel verde. Il Demanio ci ha concesso a titolo gratuito i terreni dell'ex ferrovia Mantova - Peschiera nell'ambito del Federalismo Demaniale e noi le valorizziamo al meglio con la collaborazione dei privati”. Gli stessi privati, infatti si sono assunti l’onere della manutenzione e dello sfalcio dell’erba di questo nuovo tratto di ciclopedonale.

“Questa pista ciclabile – ha detto Antonio Pastorello, presidente della Provincia – rappresenta un bell’esempio di collaborazione tra amministrazione. Normalmente i sottoservizi e la loro manutenzione rappresentano un problema; in questo caso sono diventati una grande opportunità sia per il Comune e per i suoi cittadini che possono godere di una bellissima area che di AGS che può intervenire celermente in caso di necessità”.

“Questo intervento – ha sottolineato Carlo Alberto Voi, direttore di Azienda Gardesana Servizi – ha permesso ad AGS una manutenzione della condotta più agevole ed economica e al Comune di mettere a disposizione dei propri cittadini una parte di territorio recuperata dall’incuria”.