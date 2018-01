Le 10 regole da tenere sempre a mente alla vigilia del via ai saldi invernali

In Veneto i saldi invernali 2018 iniziano domani, 5 gennaio e per approfittarne l'associazione dei consumatori Adiconsum ricorda a tutti alcuni preziosi consigli e due regole fondamentali: fare attenzione ai saldi con percentuali di sconto troppo elevate e diffidare degli importi scritti col pennarello senza indicazione del prezzo originale. Inoltre, se il commerciante si rifiuta di cambiare un articolo difettoso in saldo o non vuole restituire i soldi, il consiglio di segnalare il caso sul sito www.adiconsumverona.it.

Anche in occasione di questi saldi, Adiconsum Verona ha stilato un decalogo da tenere sempre a mente: