Rumori sospetti dalla casa dei vicini: chiamano i carabinieri e fermano il ladro

Erano circa le 1 della notte tra domenica e lunedì quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Bonifacio, sono intervenuti in un appartamento di via Marezzane di Sotto, nel comune di Arcole, per un furto in atto in abitazione.

Mentre il proprietario della casa era assente poiché ricoverato in ospedale a seguito di un sinistro stradale, alcuni vicini della vittima, dopo essersi accorti dei rumori sospetti provenienti dall’appartamento ed avendo notato una finestra aperta e danneggiata, hanno allertato i militari. In attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine inoltre, i residenti si sono recati nell'abitazione dove si stava consumando il furto, riuscendo a fermare il malvivente.

Si trattava di V.R., 38enne, nomade, senza fissa dimora, pluriplegiudicato, già noto per reati contro il patrimonio, che è stato trovato in possesso della refurtiva costituita da alcune monete antiche ed altri soprammobili, oltre che da un cacciavite utilizzato per l’effrazione alla finestra.

Arrestato per tentato furto in abitazione, dopo le formalità di rito il 38enne è stato portato davanti al giudice del Tribunale di Verona, il quale ha convalidato l'arresto, prescrivendo all’imputato di presentarsi giornalmente presso la stazione dei Carabinieri.