Il rullo gli schiaccia un braccio: ferito trasportato dal 118 al Polo Confortini

Una persona è stata trasportata d'urgenza in ospedale nella mattinata di lunedì, dopo essere rimasta vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto questa volta a San Giovanni Lupatoto.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle 9, l'arto superiore sinistro di una persona avrebbe subito uno schiacciamento da un rullo. In via Monte Ortigara è così accorsa un'ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha condotto il paziente all'ospedale di borgo Trento in condizioni di media gravità. Sul posto inoltre sono giunti anche i carabinieri.