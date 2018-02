Rubavano elettricità e vivevano in pessime condizioni igieniche: sgomberati

Quattro abitazioni sono state sgomberate mercoledì mattina a San Gregorio di Veronella, su ordinanza emessa dal sindaco Michele Garzon, dai carabinieri della stazione di Ronco all'Adige, coadiuvati dalla polizia locale dell'Unione dei Comuni Adige Guà.

Le operazioni dei militari hanno preso il via intorno alle 7: all'interno degli appartamenti sono stati trovati 5 cittadini marocchini, sprovvisti di documenti, che avevano occupato i locali dove vivevano in drammatiche condizioni igieniche. I nordafricani sono stati quindi accompagnati in caserma per le operazioni di identificazione.

Dai successivi accertamenti è emerso che 3 di loro si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica frodando l'Enel e così è stata fatta intervenire la Squadra Antifrode che ha staccato gli attacchi illegali.

Una volta concluse le operazioni, le abitazioni in questione saranno murate. Due degli occupanti abusivi sono stati invitati a recarsi in Questura per regolarizzare la loro posizione, mentre in tre sono stati denunciati a piede libero per furto di energia elettrica.