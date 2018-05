Rubarono il Rolex ad un anziano: identificati ma irreperibili. Banda ricercata

Il 22 aprile scorso avevano approfittato di un anziano del posto per rubargli il Rolex che aveva al polso, dal valore di 20 mila euro, il quale aveva poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di San Bonifacio per aver tentato di inseguire la banda.

Le indagini però hanno portato i carabinieri della stazione di Cologna Veneta a scoprire la loro identità: si tratta di 2 donne ed un uomo di origine romena, di età compresa tra i 17 e i 36 anni, pregiudicati e senza fissa dimora. I 3 sono stati denunciati in stato di irreperibilità per rapina aggravata e lesioni personali gravi in concorso e nei loro confronti è stata richiesta la custodia cautelare in carcere.