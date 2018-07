Beccato ancora a rubare un sedia a rotelle, pensionato finisce nei guai

Il mese scorso era finito in manette sempre per il furto di una sedia rotelle, ma il pensionato ci è ricascato di nuovo ottenendo il medesimo risultato.

I carabinieri della stazione di Negrar dunque hanno nuovamente tratto in arresto il 62enne veronese, che si era introdotto all’interno di una struttura residenziale di tipo sanitario per rubare la carrozzina. L'uomo era riuscito ad eludere la vigilianza ma poco dopo, quando era già uscito dal centro, è stato notato dalla pattuglia di militari nei pressi dell'ufficio postale mentre tentava di allontanarsi spingendo una sedia a rotelle.

Una volta fermato, è stato dunque accompagnato alla sua abitazione in attesa del giudizio direttissimo, mentre gli uomini dell'Arma hanno restituito il maltolto al legittimo proprietario.

Giovedì mattina, al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e, vista la richiesta dei termini a difesa, ha rinviato il processo al 12 ottobre, disponendo nel frattempo per l'interessato il divieto di dimora nel comune di Negrar.