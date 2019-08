Prova a rubare la pistola ad una guardia giurata: fermato dalla Polizia

Una chiamata, arrivata intorno alle 7 del mattino di mercoledì, ha avvisato la centrale operativa della Questura di Verona della presenza, nella zona della fiera, di un uomo di probabili origini africane, vestito con pantaloni lunghi di colore rosso, con una camicia bianca a righe e con una bandana scura sulla testa.

Il denunciante ha riferito agli operatori del 113 che poco prima l'individuo aveva varcato l’ingresso di Palazzo Uffici, dove avrebbe iniziato ad inveire contro la guardia giurata in servizio di vigilanza e, scagliandosi ripetutamente contro di essa, avrebbe tentato addirittura di sottrargli la pistola dalla fondina, fortunatamente, senza riuscirci.

Ma la nota, trasmessa immediatamente alle Volanti impiegate sul territorio, conteneva un ulteriore e significativo dettaglio: secondo quanto segnalato, il cittadino straniero, che si era ormai allontanato in direzione del casello autostradale di Verona Sud, era probabilmente in possesso di un’arma.

Gli agenti pertanto, quando hanno intercettato l’uomo descritto in viale Del Lavoro, all’altezza del civico 22, erano consapevoli del possibile pericolo ed hanno tentato, sin da subito, di limitare i rischi. Dopo aver intimato all'individuo di fermarsi e di non fare gesti imprudenti, gli operatori di polizia hanno proceduto al controllo ed avvicinandosi per richiedere i documenti, hanno immediatamente notato che, dalla tasca anteriore sinistra dei pantaloni dell’uomo, spuntava il calcio di una pistola. A questo punto, il cittadino extracomunitario, che non appena ha visto i poliziotti avrebbe subito assunto un atteggiamento di sfida nei loro confronti, è stato bloccato e disarmato.

Il fermato avrebbe tentato di opporsi mordendo gli agenti e colpendoli con la testa, ma le 4 unità delle forze dell'ordine intervenute, con difficoltà, sono riuscite a contenerlo e a trasportarlo presso gli uffici di lungadige Galtarossa, dove la guardia giurata, giunta in sede per sporgere denuncia, ha riconosciuto A.F. come colui che poche ore prima aveva tentato di aggredirlo e di sottrargli la pistola.

L’uomo, nigeriano di 41 anni ed in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato per i reati di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’arma di cui è stato trovato in possesso era, fortunatamente, una pistola di plastica a forma di revolver di colore nero, lunga 30 centimetri, con calcio marrone e senza il tappo rosso tipico delle armi giocattolo: comunque sufficiente a creare allarme se estratta in particolari situazioni.

Giovedì mattina il 41enne è comparso in aula davanti al giudice che, in sede di direttissima, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due a settimane e rinviato l’udienza al prossimo 30 settembre.