Scoperto a rubare all'OVS dal sorvegliante: 43enne arrestato dalle Volanti

Un italiano è finito in manette intorno alle 18.30 di sabato per mano degli agenti della squadra Volanti, dopo aver cercato di rubare un capo di abbigliamento nel negozio OVS di via Roma, nel centro di Verona.

Il ladro è stato sorpreso durante il colpo dall'addetto alla sicurezza, il quale l’ha individuato fin da subito mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali del reparto maschile d’abbigliamento. Il sorvegliante lo ha seguito con discrezione e lo ha notato entrare in un camerino con un paio di scarpe verdi ed una felpa grigia. Dopo pochi minuti però, l'italiano ne è uscito indossando le calzature prelevate poco prima dagli espositori, priva della placca antitaccheggio.

Dopo essersi appropriato di circa 60 euro di merce e credendo di non essere stato scoperto, l'uomo si è diretto in tutta fretta verso l'uscita, venendo fermato subito dopo aver oltrepassato la porta del negozio.

C.F., 43enne italiano già gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti per il reato di furto aggravato ed trattenuto poi nelle di sicurezza della Questura di Verona in attesa del rito direttissimo che si è svolto lunedì mattina: il giudice ha convalidato il provvedimento a carico del ladro, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa dell'udienza rinviata al 12 settembre 2018.