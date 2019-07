S'intrufola per rubare in ospedale, ma viene scoperto dal medico: arrestato

Si era intrufolato nell’ufficio di un medico dell’ospedale di Legnago il quale, al rientro da un giro di visite ai pazienti, lo avrebbe pizzicato dopo che aveva appena sottratto dalla sua borsa 40 euro. Nella mattinata di martedì, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Legnago hanno hanno tratto in arresto per furto aggravato V.D., cittadino italiano, classe 1979, residente a Terrazzo e pluripregiudicato.

Una volta avvisate, le forze dell'ordine si sono subito recate sul posto, dove hanno bloccato l'uomo che è stato poi portato in caserma per gli accertamenti di rito: su disposizione del PM di turno, è stato accompagnato presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari.

Mercoledì mattina dove il giudice, la dottoressa Carola Musio, ha convalidato l’arresto, concesso i termini di difesa, fissando la data del processo al 5 novembre e rimesso l'uomo in libertà.