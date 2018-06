Tenta di rubare l'orologio di un 77enne, che reagisce mordendola: 2 in manette

Un altro furto di orologio ai danni di un anziano stava per consumarsi a Verona, dopo quelli registrati nei giorni scorsi più che altro in provincia, ma questa volta i furfanti sono finiti in manette.

Nella mattinata di mercoledì, nel quartiere di borgo Trento, un 77enne era da poco uscito dalla vicina clinica, quando è stato avvicinato da una donna in via Monte Cimone, che ha cercato di trattenerlo per qualche minuto. Il veronese però, vedendo spuntare fuori un'Opel Astra grigio scura in quel momento, si è insospettito e ha cercato di allontanarsi.

A quel punto la donna ha fatto la sua mossa, afferandogli il braccio per sganciare l'IWC portoghese del valore di settemila euro che aveva al polso: il colpo sarebbe anche riuscito, se non fosse stato per un meccanismo di sicurezza che ha impedito all'oggetto di sganciarsi. Per liberarsi, l'anziano non ha esitato a mordere la mano della donna, che è scappata via.

La vittima allora ha chiamato il 113, fornendo la descrizione della ladra e quella dell'auto sospetta, insieme ad una parte del numero di targa. Giunte sul posto, le Volanti hanno individuato in poco tempo il veicolo sospetto, sul quale però sembrava esserci una sola persona: alla guida c'era il complice, mentre la furfante si era messa sui sedili dietro per cercare di non essere vista e cambiarsi gli abiti con più facilità.

Il controllo degli agenti ha portato alla luce gli elementi forniti dalla vittima e i due sono stati arrestati. Sul cellulare dell'uomo, era presente anche una App per verficare modelli e valore degli orologi.

I due nella mattinata di giovedì sono stati condannati a un anno e quattro mesi dal giudice, con sospensione della pena.

