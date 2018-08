Scoperti a rubare una moto: padre e figlio arrestati a Ferragosto

Stavano cercando di rubare una Honda Hornet durante il giorno di Ferragosto, quando sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Malcesine. Si tratta di padre e figlio, rispettivamente di 42 e 21 anni e residenti nel cuneese, sorpresi nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Gardesana Centro.

I due, secondo quanto riferito dall'Arma, avevano già tolto la carena per cercare di avviare la motocicletta con i cavi quando sono stati scoperti: padre e figlio allora hanno cercato di darsi alla fuga mediante un'altra Honda Hornet a cui era stata applicata una targa falsa, ma sono stati immediatamente bloccati, graze anche all'intervento di altri militari di Malcesine, arrivati in supporto dei colleghi.

La refurtiva dunque è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre la moto con targa falsa, unitamente ad altro materiale tra cui anche arnesi da scasso, è stata sottoposta a sequestro. I due sono stati quindi dichiarati in arresto sia per il tentato furto della moto sia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché deferiti per il reato di falsità materiale commessa dal privato.

Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, gli arrestati sono stati accompagnati innanzi al giudice, il quale ha convalidato i provvedimenti e disposto i domiciliari per il padre e obbligo dimora nel luogo residenza (con permanenza domiciliare dalle 20 alle 07) per il figlio.