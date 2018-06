Scoperto a rubare le gomme delle auto, era ricercato: arrestato dalla Polizia

Pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Venezia, M.S., calabrese di 59 anni, è stato tratto in arresto la scorsa notte dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

Erano circa le 2.30, quando i poliziotti lo hanno notato nella zona di via Franchetti: M.S. è stato catturato grazie all'intuito degli agenti che, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno notato all'interno di un parcheggio, seduto su una panchina, vicino ad un'auto sospetta con targa francese. Poco distante, gli operatori hanno anche notato la presenza di un altro veicolo con le ruote prive di alcuni bulloni, del materiale idoneo allo smontaggio dei pneumatici e di un passamontagna.

Vista la situazione, i poliziotti hanno dunque deciso di procedere con gli accertamenti sia sull'uomo, sia sulla macchina con targa straniera, risultata poi essere di proprietà dello stesso. Così, mentre la perquisizione personale ha dato esito negativo, quella effettuata sull'auto ha portato al ritrovamento di numerosi attrezzi da lavoro, alcuni mattoni utilizzati in genere per il sollevamento delle automobili e numerose targhe di nazionalità italiana, tutte provento di furto.

Sviluppando poi le ricerche sulle banche dati, è emerso a carico di M.S. l'ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di 2 anni e 16 giorni di reclusione.