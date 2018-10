Sorpreso a rubare in casa di anziani, viene rintracciato per la targa

È scattata nella mattinata di mercoledì, da parte dei carabinieri della stazione di Sossano, in provincia di Vicenza, la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza di un cittadino marocchino di 36 anni, A.T., residente a Legnago e regolare in Italia, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato in abitazione.

Come riportano i colleghi di VicenzaToday, era la tarda mattinata del 20 settembre quando lo straniero, insieme a due complici, un uomo ed una donna in fase di identificazione, si è introdotto nell’abitazione di una coppia di anziani residenti a Val Liona dopo averla scassinata. I padroni di casa però sono rientrati anticipatamente, soprendendo i malviventi mentre mettevano a soqquadro le varie stanze. A quel punto il terzetto ha preferito dileguarsi a bordo di un'auto, la cui targa è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza presente nella zona, permettendo così ai militari di accertare che il veicolo era intestato all’indagato.