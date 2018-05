Per rubare i capi, spacca le placche antitaccheggio: visto ed arrestato

Attirato da alcuni di abbigliamento del negozio OVS, mentre passeggiava per il centro commerciale Verona Uno, ha ben pensato di appropriarsene senza però pagarli, finendo così in manette. Nel pomeriggio di mercoledì sono stati i carabinieri della stazione di San Giovanni Lupatoto ad arrestare in flagranza di reato un cittadino marocchino, classe 1984 e pregiudicato, per furto aggravato.

Il nordafricano aveva spaccato i sistemi antitaccheggio della merce che voleva, così da potersi allontanare senza far suonare l'allarme, e aveva quindi superato la cassa senza pagare. Le sue mosse però non sono sfuggite al personale di vigilanza, che ha allertato il 112.

Giovedì mattina il ladruncolo è comparso dinanzi al giudice per il rito direttissimo: arresto convalidato, rimessi i termini a difesa. Processo rinviato all’11 luglio.