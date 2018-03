Prova a rubare un'auto, a svaligiare una casa e resiste ai carabinieri: arrestato

Fallito il primo colpo ha tentato di metterne a segno un altro, ma è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di San Giovanni Lupatoto che, dopo una collutazione lo hanno arrestato.

La notte di martedì un cittadino marocchino, classe 1962 e pregiudicato, ha cercato di rubare un'auto di proprietà di una 49enne veronese, la quale ha subito opposto resistenza riuscendo a metterlo in fuga. Non soddisfatto quindi, il mavivente è andato in cerca di un nuovo obiettivo: alla fine ha provato ad entrare in una casa, scavalcando la recinzione e frantumando la finestra con una mano, per potervi accedere.

I militari però, allertati e informati della situazione dalla 49enne che aveva sventato il furto della propria auto, sono riusciti a rintracciare e bloccare l'uomo, non senza difficoltà. Ne è seguita infatti una breve colluttazione, al termine della quale i carabinieri hanno riportato alcune lesioni, mentre il malfattore è stato portato al Pronto soccorso per le ferite che lui stesso si era provocato alla mano, rompendo la finestra dell'abitazione in cui voleva entrare.

Arrestato in flagranza di reato per tentata rapina, resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali, il nordafricano è stato ricoverato al policlinico di borgo Roma, piantonato dai militari, e a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.